“Stanno insieme”. È amore ad Amici 21, nasce un’altra coppia. E il gesto di lui conferma tutto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella scuola di Amici è nata una nuova coppia, quella formata da Sissi e Dario. Dopo Serena e Albe, i due giovani allievi ad aver scoperto di provare qualcosa l’uno per l’altra. Da una semplice Amicizia è nato qualcosa di più importante. La cantante, parlando con le sue compagne d’avventura ha dichiarato: “Non ce la faccio, io mi sveglio la mattina che proprio sto male se Dario non mi parla”. Anche Dario, confidandosi con Luigi ha ammesso di provare qualcosa per la 22enne, confermando di non riuscire a starle lontano, visti i dubbi da lei avanzati in più occasioni: “Effettivamente mi piace, quindi glielo dico prima di sembrare immaturo e allontanarmi senza dire niente. Io ieri ci ho provato, ma eravamo al piano, lei era seduta sporta in avanti, con i piedi alzati, come fanno i bambini e io la guardavo, stavo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella scuola diè nata una nuova, quella formata da Sissi e Dario. Dopo Serena e Albe, i due giovani allievi ad aver scoperto di provare qualcosa l’uno per l’altra. Da una semplicezia è nato qualcosa di più importante. La cantante, parlando con le sue compagne d’avventura ha dichiarato: “Non ce la faccio, io mi sveglio la mattina che proprio sto male se Dario non mi parla”. Anche Dario, confidandosi con Luigi ha ammesso di provare qualcosa per la 22enne,ndo di non riuscire a starle lontano, visti i dubbi da lei avanzati in più occasioni: “Effettivamente mi piace, quindi glielo dico prima di sembrare immaturo e allontanarmi senza dire niente. Io ieri ci ho provato, ma eravamo al piano, lei era seduta sporta in avanti, con i piedi alzati, come fanno i bambini e io la guardavo, stavo ...

