Milan, l'iniziativa solidale per il 122esimo compleanno (Di venerdì 17 dicembre 2021) l'iniziativa con la Fondazione Milan Ph. Credit: Getty/AC Milan In occasione del suo 122esimo compleanno, AC Milan, con Fondazione Milan, celebra la propria vocazione sociale. È stato infatti annunciato un progetto di charity insieme a UNICEF a sostegno dei bambini in Sudan del Sud. Al centro dell'iniziativa il viaggio di una speciale maglia rossonera, della stagione 2016/17 e personalizzata "Balotelli 45". Un percorso immortalato dal noto fotografo di guerra danese Jan Grarup durante un suo viaggio nel Sudan del Sud. Con la sua macchina fotografia ha immortalato gli effetti delle inondazioni che da anni affliggono il paese. A causa di questo moletto persone vivono oggi senza casa e senza accesso a cibo e acqua. Nel villaggio di Canal, lungo il fiume ...

