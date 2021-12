Lo vedono mentre spaccia la coca | in casa ne ha più di un etto e diecimila euro nella cassaforte

Advertising

LazioOpinioni : @GiancarloDeRisi @LPincia Gli inservienti scaricano la tensione sui pazienti e si sentono appagati. Metterli al rog… - Shopganja_it : Crossfading: Mescolare l’alcol e la cannabis Molte persone vedono la cannabis e l’alcol come opposti naturali. Uno… - Massi_Fantini84 : @IlCreatore7 Non sono una panacea. Al posto di indurre il nostro corpo a produrre la spike tramite i vaccini a mRNA… - JEthoughts93 : @IlBuonFabio Sicuramente è perche noi tifosi ne parliamo che a questi gli viene la psicosi di farsi male, non perch… - foyli : RT @Angela770120: #chissàCome si sentono le persone povere quando iniziano le feste. Si guardano in giro e vedono lucine, addobbi, regali… -

Ultime Notizie dalla rete : vedono mentre

corriereadriatico.it

L'errore di alcuni, chein questo in "gauchismo" bergogliano è un errore, a mio avviso, ... E gli appartiene anche ora: le fotografie che lo ritraggonodà la mano alla guardia svizzera in ...VALLEFOGLIA - Più di un etto di cocaina nascosta in involucri dentro barattoli di riso e 10mila euro in contanti nella cassaforte : arrestato dalla Polizia un 30enne albanese residente a Vallefoglia , ...Lazio-Genoa apre la diciottesima giornata di Serie A, una giornata che regalerà molto spettacolo, specialmente per le zone alte della classifica. Eh si, sia i biancocelesti, sia ...Dalla nuova Irpef, al taglio dell'Irap, dai fondi aggiuntivi per la scuola ai nuovi ristori per turismo e spettacolo. E ancora: nuovi finanziamenti per il bonus per tv e decoder ...