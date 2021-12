Leonard e Bernardinelli-Bernstein

Leggi su aliveuniverse.today

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il 3 gennaio 2021, un astronomo americano, Gregory J., ha scoperto una nuova cometa presso il Mount Lemmon Observatory in Arizona, USA. La cometa è stata denominata C/2021 A1 (), dove la lettera C sta per "cometa non periodica", mentre la dicitura “2021 A1” indica che si tratta della prima cometa scoperta nella prima metà di gennaio 2021.