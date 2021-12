Le Iene Show 2021 streaming e diretta tv | dove vedere il programma

(Di venerdì 17 dicembre 2021) 17 dicembre Questa sera, venerdì 17 dicembre, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le, storicodi Mediaset che vede diversi conduttori al comando: il martedì Nicola Savino con una conduttrice a rotazione (Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud) e la Gialappa’s Band; il venerdì il trio maschile Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma che si alternerà con quello al femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.Leintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il ...

Advertising

rosas66 : @mara06844397 @1f6eed3c8c1c4e4 Infatti io guardo solo film e show dove non si parla di questa ??. Sembrano tutti iene rabbiose. - bip_show : @Matteo94306760 @guybrushino Perché pensi che la censura l’abbiano scelta le Iene? - Matteo94306760 : @bip_show @guybrushino avete visto il servizio delle iene su Bitcoin e il Libano con la loro crisi ? E stato censu… - nicola7916 : @m4im0ne @rosalindaamazi1 @Gliocchinonmen1 @ALBA8713 Agghiacciante. Comprendo avere hater, ma nascondersi??. Fingend… - nicola7916 : @Hola87833189 @gadeaiglesias @rosmelluu Non rispondi, la prova che facile elencare errori D, ma impossibile elencar… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene Show

TPI

Le, puntata speciale con Gaetano Pecoraro: 'Non parleremo solo di Covid' Nuova puntata in arrivo de Le, che prosegue con la solita voglia di raccontare lati nascosti della nostra ...Le, ore 21:18 su Italia 1 Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le. Propaganda live, ore 21:15 su La 7 Diego Bianchi ...Le Iene Show, puntata speciale con Gaetano Pecoraro: "Non parleremo solo di Covid" Nuova puntata in arrivo de Le Iene Show, che prosegue con la solita ...L'intervista a Gaetano Pecoraro, conduttore dello speciale de Le Iene, in onda stasera su Italia 1: "Vi spiego perché continuiamo ad occuparci di covid in tv" ...