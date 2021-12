La Patch che doveva aiutare contro il bug Log4J ha aperto una nuova vulnerabilità che gli hacker già sfruttano (Di venerdì 17 dicembre 2021) A quanto pare l’aggiornamento che avrebbe dovuto essere d’aiuto per fermare la falla Log4Shell, in realtà, è servito a qualcuno per peggiorare ulteriormente la situazione. Ma come è stato possibile questo? Questo problema, adesso, è diventato più grande a seguito dell’ultimo aggiornamento – Computermagazine.itAvevamo parlato di recente della libreria buggata di Log4Shell, e pensavamo che il problema fosse stato risolto con l’update per Java. Tuttavia, questa falla è peggiorata ancora di più dal momento che l’accesso ai server tramite l’esecuzione di comandi è diventato più semplice da portare a termine. LEGGI ANCHE: Un messaggio vocale come Virus: questa è la nuova e temibile truffa bancaria che vi svuota il conto Infatti, tutti coloro che hanno aggiornato il software all’ultima versione distribuita per porre fine a questo problema, adesso dovranno ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) A quanto pare l’aggiornamento che avrebbe dovuto essere d’aiuto per fermare la falla Log4Shell, in realtà, è servito a qualcuno per peggiorare ulteriormente la situazione. Ma come è stato possibile questo? Questo problema, adesso, è diventato più grande a seguito dell’ultimo aggiornamento – Computermagazine.itAvevamo parlato di recente della libreria buggata di Log4Shell, e pensavamo che il problema fosse stato risolto con l’update per Java. Tuttavia, questa falla è peggiorata ancora di più dal momento che l’accesso ai server tramite l’esecuzione di comandi è diventato più semplice da portare a termine. LEGGI ANCHE: Un messaggio vocale come Virus: questa è lae temibile truffa bancaria che vi svuota il conto Infatti, tutti coloro che hanno aggiornato il software all’ultima versione distribuita per porre fine a questo problema, adesso dovranno ...

