Advertising

monrealeatoday : Già vandalizzato l'Albero della Solidarietà di piazza Guglielmo - - simonegraziosi2 : RT @luci69dc: A #Modena, i ragazzi delle quarte e quinte del corso “design della ceramica” del Liceo Artistico (tra cui la mia Laura) hanno… - EllyBarbolini : RT @luci69dc: A #Modena, i ragazzi delle quarte e quinte del corso “design della ceramica” del Liceo Artistico (tra cui la mia Laura) hanno… - DunPiteog : RT @luci69dc: A #Modena, i ragazzi delle quarte e quinte del corso “design della ceramica” del Liceo Artistico (tra cui la mia Laura) hanno… - Lucacec71 : RT @luci69dc: A #Modena, i ragazzi delle quarte e quinte del corso “design della ceramica” del Liceo Artistico (tra cui la mia Laura) hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Già vandalizzato

Motosprint.it

Alessandra", che avevasubito furti in precedenza. Durante le ore notturne, ignoti non ancora ... hannol'istituto, distruggendo i lavoretti dei bambini così come i loro giocattoli, ...Precisiamo che non è stato. Qualcuno ha visto qualcosa?'. E' il messaggio comparso su ... trovato in possesso di quasi 9 grammi di cocainasuddivisa in dosi ed una dose di marijuana. ...