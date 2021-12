Diretta Salernitana - Inter ore 20.45: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming (Di venerdì 17 dicembre 2021) SALERNO - La seconda gara della 18ª giornata di Serie A mette di fronte all'Arechi la Salernitana, alle prese con incognite societarie e problemi di classifica, all'Inter di Inzaghi, la squadra più in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 17 dicembre 2021) SALERNO - La seconda gara della 18ª giornata di Serie A mette di fronte all'Arechi la, alle prese con incognite societarie e problemi di classifica, all'di Inzaghi, la squadra più in ...

Advertising

tomasvideomaker : Qualche minuto della diretta che ha fatto sul suo canale Instagram l'interista sfegatato Biagio Privitera 'Biapri58… - sportli26181512 : Salernitana-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: L'Inter prima in classifica può mettere… - andreastoolbox : Salernitana Inter, formazioni ufficiali e risultato in diretta live della partita di Serie A | Sky Sport - sunday_ky : Se vi va è in diretta ora il prepartita con @roserra757 SALERNITANA-INTER, la diretta! Pre-partita, radiocronaca… - SkySport : #SalernitanaInter, le formazioni ufficiali La diretta dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 25… -