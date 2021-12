Adriana Volpe: "Giancarlo Magalli condannato per il reato di diffamazione aggravata" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Attraverso i social Adriana Volpe ha attaccato Giancarlo Magalli ricordandogli che è stato condannato per diffamazione aggravata e invitandolo a non sminuire la sentenza. Adriana Volpe si scaglia ancora contro Giancarlo Magalli ricordandogli che è stato condannato per diffamazione aggravata dal Tribunale di Milano: l'opinionista del Grande Fratello Vip 6 ha voluto così smentire il conduttore che aveva detto di essere stato solo multato. Ieri è finito il primo tempo della diatriba giudiziaria che vede di fronte Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, i due, oltre a scontrarsi periodicamente ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021) Attraverso i socialha attaccatoricordandogli che è statopere invitandolo a non sminuire la sentenza.si scaglia ancora controricordandogli che è statoperdal Tribunale di Milano: l'opinionista del Grande Fratello Vip 6 ha voluto così smentire il conduttore che aveva detto di essere stato solo multato. Ieri è finito il primo tempo della diatriba giudiziaria che vede di fronte, i due, oltre a scontrarsi periodicamente ...

