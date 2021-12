Uomini e Donne, Raffaella Mennoia rivela se si è arrabbiata per la “scelta” di Andrea Nicole (Di giovedì 16 dicembre 2021) Raffaella Mennoia, intervistata dal settimanale Oggi, ha rivelato cosa ne pensa dell’uscita di scena di Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim. I due hanno lasciato la trasmissione insieme dopo una notte passata nell’appartamento di lei. L’ex corteggiatore ha raggiunto la tronista all’insaputa della redazione. La coppia ha poi rivelato tutto il giorno dopo e questo comportamento ha suscitato durissime critiche soprattutto da parte dei due opinionisti di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Sulla vicenda di Andrea Nicole la Mennoia ha invece ammesso: Direi che il programma ha assolto al suo compito visto che tra i due ragazzi è scoppiato l’amore. Detto ciò, se si partecipa a una trasmissione ... Leggi su isaechia (Di giovedì 16 dicembre 2021), intervistata dal settimanale Oggi, hato cosa ne pensa dell’uscita di scena diConte e Ciprian Aftim. I due hanno lasciato la trasmissione insieme dopo una notte passata nell’appartamento di lei. L’ex corteggiatore ha raggiunto la tronista all’insaputa della redazione. La coppia ha poito tutto il giorno dopo e questo comportamento ha suscitato durissime critiche soprattutto da parte dei due opinionisti di, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Sulla vicenda dilaha invece ammesso: Direi che il programma ha assolto al suo compito visto che tra i due ragazzi è scoppiato l’amore. Detto ciò, se si partecipa a una trasmissione ...

Advertising

matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - noitre32 : Se io fossi la moglie di uno delle FF. OO, vedendo come trattano donne, uomini, nonni e bambini solo perché manifes… - fetusfearless : RT @StregaQueer: Letteralmente gli uomini pensano che le donne di vestano per loro. Dal 'vestita così sei inscopabile' al 'sei vestita da t… -