Spider-Man: No Way Home, Sony sta bloccando tutti i leaks apparsi in rete (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sony si è prontamente attivata per arginare i materiali video leak apparsi in rete ieri mattina, facendoli rimuovere in pochi minuti, la guerra agli spoiler è in atto. Consistenti segmenti di Spider-Man: No Way Home sono trapelati in rete ieri mattina e Sony si è subito attivata per eliminare i leaks il più rapidamente possibile. Hollywood Reporter ha riportato la notizia senza rivelare il contenuto del materiale video leak apparso in rete e prontamente rimosso. Uno di questi segmenti era lungo quasi 10 minuti. Alcuni frammenti apparsi su YouTube presentavano sottotitoli in lingua non inglese, altri avevano un doppiaggio straniero. Anche la qualità visiva variava notevolmente. Sony si è subito attivata ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021)si è prontamente attivata per arginare i materiali video leakinieri mattina, facendoli rimuovere in pochi minuti, la guerra agli spoiler è in atto. Consistenti segmenti di-Man: No Waysono trapelati inieri mattina esi è subito attivata per eliminare iil più rapidamente possibile. Hollywood Reporter ha riportato la notizia senza rivelare il contenuto del materiale video leak apparso ine prontamente rimosso. Uno di questi segmenti era lungo quasi 10 minuti. Alcuni frammentisu YouTube presentavano sottotitoli in lingua non inglese, altri avevano un doppiaggio straniero. Anche la qualità visiva variava notevolmente.si è subito attivata ...

