Roma, rapina finisce in tragedia: due donne narcotizzate, una muore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non davano più notizie di loro e ieri, nel pomeriggio, i familiari si sono insospettiti e hanno subito allertato le forze dell’ordine. Una volta dentro l’appartamento nel quartiere Conca D’Oro i vigili del fuoco, che hanno buttato giù la porte, e gli agenti di Polizia si sono ritrovati di fronte una terribile scena: una casa a soqquadro e due anziane donne, due sorelle, riverse a terra, in stato confusionale. Subito la corsa in ospedale, ora la tragica notizia: una delle due, la 91enne, è deceduta al Sandro Pertini perché le sue ferite sono risultate troppo gravi, inutile ogni tentativo di salvarle la vita. Roma, rapina a Conca D’Oro: morta un’anziana Sul posto ieri pomeriggio, in via Val Maira, sono intervenuti prima i Vigili del Fuoco, poi gli agenti di Polizia. Una volta dentro l’appartamento sono state trovate riverse a terra, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non davano più notizie di loro e ieri, nel pomeriggio, i familiari si sono insospettiti e hanno subito allertato le forze dell’ordine. Una volta dentro l’appartamento nel quartiere Conca D’Oro i vigili del fuoco, che hanno buttato giù la porte, e gli agenti di Polizia si sono ritrovati di fronte una terribile scena: una casa a soqquadro e due anziane, due sorelle, riverse a terra, in stato confusionale. Subito la corsa in ospedale, ora la tragica notizia: una delle due, la 91enne, è deceduta al Sandro Pertini perché le sue ferite sono risultate troppo gravi, inutile ogni tentativo di salvarle la vita.a Conca D’Oro: morta un’anziana Sul posto ieri pomeriggio, in via Val Maira, sono intervenuti prima i Vigili del Fuoco, poi gli agenti di Polizia. Una volta dentro l’appartamento sono state trovate riverse a terra, in ...

