Perché lo sciopero è inutile (e odiato) (Di giovedì 16 dicembre 2021) Avete presente quelle case in cui gli anni sembrano non essere mai passati e in cui in un angolo c’è ancora un televisore a colori e con l’appendice dietro, insomma con il mitologico tubo catodico? Ha svolto la sua degna funzione per anni ed evidentemente non si ha voglia di rottamarlo. È là, e qualche volta sputacchia qualche segnale di vita, ma è fuori tempo e soprattutto non è connesso. È la stessa sensazione che si prova a dover commentare lo sciopero generale che Cgil e Uil hanno deciso di proclamare oggi: un oggetto conosciuto, ma scollegato da ogni realtà. E del tutto inutile. È come entrare in una stanza in cui tutto si è cristallizzato nel passato. Le sue motivazioni sono la solita lista della spesa, ma questa non è una novità. Ci si lamenta della precarietà, della transizione ecologica da fare in modo sindacalmente «friendly», delle pensioni, ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Avete presente quelle case in cui gli anni sembrano non essere mai passati e in cui in un angolo c’è ancora un televisore a colori e con l’appendice dietro, insomma con il mitologico tubo catodico? Ha svolto la sua degna funzione per anni ed evidentemente non si ha voglia di rottamarlo. È là, e qualche volta sputacchia qualche segnale di vita, ma è fuori tempo e soprattutto non è connesso. È la stessa sensazione che si prova a dover commentare logenerale che Cgil e Uil hanno deciso di proclamare oggi: un oggetto conosciuto, ma scollegato da ogni realtà. E del tutto. È come entrare in una stanza in cui tutto si è cristallizzato nel passato. Le sue motivazioni sono la solita lista della spesa, ma questa non è una novità. Ci si lamenta della precarietà, della transizione ecologica da fare in modo sindacalmente «friendly», delle pensioni, ...

Advertising

elio_vito : Grazie a Cgil e Uil, per questa giornata di sciopero. Perché la democrazia si nutre di confronto, contrasto, alteri… - marattin : Uno sciopero si rispetta sempre, perché del confronto con le parti sociali si nutre la democrazia. Ma uno sciopero… - ilriformista : Le motivazioni addotte da #Landini e #Bombardieri per lo #SCIOPEROgenerale sono quanto mai vaghe perché il vero obi… - protoromantica : RT @cgilnazionale: ?? È SCIOPERO GENERALE Incrociamo le braccia e scendiamo in piazza perché vogliamo i risultati. Vogliamo cambiare quest… - OHorvath2 : RT @fabcet: La gente è in fila alla Caritas,abbiamo il lavoro più precarizzato di sempre,stipendi inferiori a 30 anni fa e tagli di tasse a… -