“Origine del Covid? Pochi dubbi: è stata fuga da laboratorio”. La sentenza di Harvard (Di giovedì 16 dicembre 2021) Londra, 16 dic – La discussione è ancora aperta, ma ci sono sempre meno dubbi: con ogni probabilità l’Origine del Covid fu dovuta a una fuga dal laboratorio di Wuhan. A confermarlo è Alina Chan, esperta in terapia genica e ingegneria cellulare del Mit e di Harvard. Non solo: nella sua audizione presso la Commissione scienza e tecnologia del Parlamento britannico, la specialista ha aggiunto che ci sono tuttora molti sospetti che il Covid possa avere un’Origine artificiale. Che cosa sappiamo sull’Origine del Covid «Credo che l’Origine in laboratorio sia la più probabile», ha affermato Alina Chan di fronte alla commissione di Westminster. «Al momento, per coloro che sono a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Londra, 16 dic – La discussione è ancora aperta, ma ci sono sempre meno: con ogni probabilità l’delfu dovuta a unadaldi Wuhan. A confermarlo è Alina Chan, esperta in terapia genica e ingegneria cellulare del Mit e di. Non solo: nella sua audizione presso la Commissione scienza e tecnologia del Parlamento britannico, la specialista ha aggiunto che ci sono tuttora molti sospetti che ilpossa avere un’artificiale. Che cosa sappiamo sull’del«Credo che l’insia la più probabile», ha affermato Alina Chan di fronte alla commissione di Westminster. «Al momento, per coloro che sono a ...

