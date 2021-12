Mattarella dal Papa per la visita di congedo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Papa Francesco insieme in un incontro di 45 minuti iniziato alle 9.20 e terminato alle 10.05. Si è trattato della visita di congedo di Mattarella che è arrivato in Vaticano con la figlia Laura e i nipoti. Al momento dello scambio dei doni, il Pontefice ha donato a Mattarella una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani; i volumi dei documenti Papali Il Messaggio per la Pace per il 2022 Il Documento sulla Fratellanza Umana Il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev. Mattarella a sua volta ha omaggiato il Pontefice con una stampa con veduta di Roma dal Quirinale e un volume sulla Madonna del cucito di Guido Reni al ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio, eFrancesco insieme in un incontro di 45 minuti iniziato alle 9.20 e terminato alle 10.05. Si è trattato delladidiche è arrivato in Vaticano con la figlia Laura e i nipoti. Al momento dello scambio dei doni, il Pontefice ha donato auna pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani; i volumi dei documentili Il Messaggio per la Pace per il 2022 Il Documento sulla Fratellanza Umana Il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev.a sua volta ha omaggiato il Pontefice con una stampa con veduta di Roma dal Quirinale e un volume sulla Madonna del cucito di Guido Reni al ...

