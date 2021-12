Green pass obbligatorio per Polizia: sindacato Li.Si.Po si appella a Mattarella per presunte violazione diritti umani (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il sindacato evidenzia presunte violazioni dei diritti umani, discriminazioni e vessazioni nei confronti dei Poliziotti che non ritengono di vaccinarsi contro il Covid-19 e chiede intervento Capo dello Stato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilevidenziaviolazioni dei, discriminazioni e vessazioni nei confronti dei Poliziotti che non ritengono di vaccinarsi contro il Covid-19 e chiede intervento Capo dello Stato L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

borghi_claudio : Fatta interrogazione su quanti membri delle forze dell'ordine sono sospesi per non avere il supergreenpass e quanti… - borghi_claudio : Mannaggia, la regione più vaccinata d'Italia? Senza i cortei no green pass? Contagi più alti di aprile quando non e… - borghi_claudio : Com'era quella cosa che il green pass ci consentiva di viaggiare e c'era la garanzia di non essere contagiosi? Ita… - MinutemanItaly : RT @ilpetulante: Dunque per accedere a certe strutture e lavorare, bisogna essere vaccinati, avere il green pass. Il tampone non basta. Pe… - mariellavalent2 : Violati i sistemi sanitari in 6 regioni italiane per creare green pass falsi. Che popolo di falsari e corrotti...Siamo primi nel mondo? -