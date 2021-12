GF Vip | le verità su Alex Belli

(Di giovedì 16 dicembre 2021) L’ex moglie di, Katarina Raniakova, intervistata a Casa Chi, ha parlato dell’attore e dei suoi ultimi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia, spiegando il perché abbia voluto abbandonare la casa: “Sole gli dava del falso, la famiglia non gli ha mandato nessun messaggio e lui ha maturato l’idea di abbandonare il programma”. Katarina Raniakova, ex moglie di, è stata intervista a Casa Chi

Advertising

pliniomaltese : @_Velies_ @L3onard___ In verità una vittima ,a dir loro, tra i vip c'è , hanno speculato sul povero Stefano D'Oraz… - instaNewsIT : La gieffina non si nasconde più #gfvip - alzailvolume : Triste verità, probabilmente tra qualche anno sarà un concorrente del Grande Fratello Vip... - Esagerataxxx : La verità punto. Sintesi perfetta di tutto ciò che è accaduto. Il resto sono solo interpretazioni e cattiverie no… - instaNewsIT : Tutta la verità su alex belli #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip verità

ilmattino.it

Quale sarà la? Venerdì 17 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello6 in prime time su Canale 5 con al timone Alfonso Signorini. Molto probabilmente andrà anche in scena un ......che le ha offerto il man del game durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello. ... Abbiamo tirato un bel sospiro tutti, con tutto che può dispiacere, però è la. Ha dato molto al ...