Forte accelerazione del contagio. L' Ue: misure «forti e immediate» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il virus ha ripreso a correre. Non lo dicono solo i 26 mila nuovi casi e i 123 decessi registrati nelle ultime 24 ore. È il bollettino settimanale a dare la descrizione più esatta di una crescita che, invece di rallentare, accelera. L'incidenza a livello nazionale è salita a 241 casi settimanali per centomila abitanti, il 37% in più dello scorso venerdì. Anche i decessi sono cresciuti del 37% in questa settimana. Al contrario, e per fortuna, è molto più … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

