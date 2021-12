Fondo impresa femminile pubblicato in Gazzetta: 40mln per sostenere progetti al femminile (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto relativo al Fondo impresa femminile, la misura proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico per sostenere e agevolare il mondo dell’imprenditoria femminile. Come avevamo già anticipato, sebbene l’iter che segue la misura sia un po’ lento, sono previsti finanziamenti a tasso zero per otto anni. Il plafond iniziale dedicato all’iniziativa è di 40 milioni di euro, cui seguiranno altri 400 milioni di euro delle risorse PNRR. Il progetto costituisce un intervento cardine inserito tra le linee di intervento del Ministero dello Sviluppo Economico nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della missione “Inclusione e coesione”. Fondo ... Leggi su fmag (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ statoinUfficiale il decreto relativo al, la misura proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico pere agevolare il mondo dell’imprenditoria. Come avevamo già anticipato, sebbene l’iter che segue la misura sia un po’ lento, sono previsti finanziamenti a tasso zero per otto anni. Il plafond iniziale dedicato all’iniziativa è di 40 milioni di euro, cui seguiranno altri 400 milioni di euro delle risorse PNRR. Il progetto costituisce un intervento cardine inserito tra le linee di intervento del Ministero dello Sviluppo Economico nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della missione “Inclusione e coesione”....

