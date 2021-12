Ferri non ha dubbi: 'È l'Inter più bella degli ultimi vent'anni' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

sportli26181512 : Ferri non ha dubbi: “È l’Inter più bella degli ultimi vent’anni': Ferri non ha dubbi: “È l’Inter più bella degli ul… - VerticaleIT : @sergiotambo Sono un architetto, libero professionista da sempre, e ho sempre lavorato prendendomi le mie responsab… - ZacchiGabriella : @MediasetTgcom24 Ma Ursula..... Fatti una forchettata di azzi tuoi. Non hai dei ferri nr 5 o uncinetti per lavorare… - mimma_veneroso : A cripta già farò fare io.a lui con di 4 ferri vecchi.che ha a Camerota,che non sa chi.siamo.noi.di Ascea,loro mina… - tisthedamnFra : @sippedsweetea cucire, ricamare, lavorare con l'uncinetto, quello che vuoi ama, i ferri però non fanno per me -