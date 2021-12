E' morta la ventenne investita a luglio da un autobus

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : morta ventenne

il Resto del Carlino

Arezzo, 16 dicembre 2021 - Non ce l'ha fatta la giovane che a luglio era stata investita da un'autobus in centro. Dopo giorni all'ospedale Maria Guido, di appena 23 anni, è. La ragazza era stata investita il 20 luglio da un bus di Tiemme della linea urbana, in via Roma davanti ai portici. Dopo i soccorsi era stata ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata, all'ospedale. La ragazza era stata investita il 20 luglio da un bus di Tiemme della linea urbana, in via Roma davanti ai portici. Dopo i soccorsi era stata ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata, all'osp ...