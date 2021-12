Due azzurri avvicinano la data del proprio rientro: le loro condizioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Oltre alle cattive notizie, che nell’ultimo periodo riguardano principalmente assenze e infortuni nel Napoli, arrivano anche notizie più confortanti dalle parti di Castel Volturno. Protagonisti sono Zielinski, uscito dopo 20 minuti di gara contro l’Empoli per problemi respiratori, e Osimhen, che ha riportato fratture multiple all’osso miliare e allo zigomo dopo uno scontro con Skriniar in Inter-Napoli. “Migliora Zielinski che ieri ha lavorato anche in gruppo dopo aver fatto altri esami clinici. Il polacco sembra sempre più vicino al recupero se la tracheite non darà altri problemi. Intanto è stata presa l’impronta del viso di Osimhen per realizzare la maschera“, questo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport in data odierna. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Oltre alle cattive notizie, che nell’ultimo periodo riguardano principalmente assenze e infortuni nel Napoli, arrivano anche notizie più confortanti dalle parti di Castel Volturno. Protagonisti sono Zielinski, uscito dopo 20 minuti di gara contro l’Empoli per problemi respiratori, e Osimhen, che ha riportato fratture multiple all’osso miliare e allo zigomo dopo uno scontro con Skriniar in Inter-Napoli. “Migliora Zielinski che ieri ha lavorato anche in gruppo dopo aver fatto altri esami clinici. Il polacco sembra sempre più vicino al recupero se la tracheite non darà altri problemi. Intanto è stata presa l’impronta del viso di Osimhen per realizzare la maschera“, questo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport inodierna.

