Covid, Gimbe: epidemia non frena, in 7 giorni +18% casi e decessi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da due mesi a questa parte non accenna a rallentare l'epidemia di Covid - 19, che sta progressivamente 'portando verso una pericolosa congestione degli ospedali'. Nella settimana 8 - 14 dicembre, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da due mesi a questa parte non accenna a rallentare l'di- 19, che sta progressivamente 'portando verso una pericolosa congestione degli ospedali'. Nella settimana 8 - 14 dicembre, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gimbe: l'epidemia da Covid non frena, in 7 giorni crescono di circa il 18% i nuovi casi e i decessi #ANSA - repubblica : Covid, Gimbe: l'epidemia non frena, in una settimana salgono dle 18% i contagi e i decessi - LaStampa : Covid, l’allarme Gimbe: l’epidemia corre, +17% casi, +11,2% terapie intensive, +18% morti - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, Gimbe: crescono contagi, ricoveri e morti - - alto_adige : Covid, i dati Gimbe: Alto Adige, record negativo per terapie intensive e vaccini ma cala l'incidenza dei contagi e… -