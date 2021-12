Covid, Gimbe: «Contagi e decessi aumentano (+18%), ma grazie alla terza dose calano i icoveri in Terapia intensiva» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Covid, continuano ad aumentare Contagi e decessi, ma grazie alla terza dose calano i ricoverati in Terapia intensiva. Da due mesi a questa parte non accenna insomma a rallentare l'epidemia che... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 16 dicembre 2021), continuano ad aumentare, mai ricoverati in. Da due mesi a questa parte non accenna insomma a rallentare l'epidemia che...

