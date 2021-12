Capodanno 2022: Roma e Napoli vietano le feste in piazza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Aumentano i contagi e i ricoveri in ospedale a causa dell’emergenza Covid, e in questo scenario Gualtieri e De Luca decidono di vietare i ritrovi in piazza durante le festività natalizie, coinvolgendo anche Capodanno 2022. Si vogliono evitare assembramenti e situazioni in cui sarebbe difficile effettuare dei controlli. Chiuse le piazze per festeggiare Capodanno 2022 Dopo la decisione di Draghi di effettuare controlli più rigidi sui voli che arrivano in Italia, richiedendo il tampone per chi rientra anche se in possesso di Green Pass e di due dosi di vaccino; ora arriva un’ulteriore stretta da parte della regione Campania e della città di Roma per festeggiare l’ultimo dell’anno. Un anno fa, molti non hanno potuto celebrare le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Aumentano i contagi e i ricoveri in ospedale a causa dell’emergenza Covid, e in questo scenario Gualtieri e De Luca decidono di vietare i ritrovi indurante le festività natalizie, coinvolgendo anche. Si vogliono evitare assembramenti e situazioni in cui sarebbe difficile effettuare dei controlli. Chiuse le piazze perggiareDopo la decisione di Draghi di effettuare controlli più rigidi sui voli che arrivano in Italia, richiedendo il tampone per chi rientra anche se in possesso di Green Pass e di due dosi di vaccino; ora arriva un’ulteriore stretta da parte della regione Campania e della città diperggiare l’ultimo dell’anno. Un anno fa, molti non hanno potuto celebrare le ...

