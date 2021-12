Calciomercato Inter, ribaltone improvviso: non è una priorità (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’Inter continua a lavorare in ottica futura tra acquisti e cessioni eccellenti: non è più una priorità, cambia tutto improvvisamente Passo dopo passo l’Inter ha raggiunto nuovamente la vetta della… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’continua a lavorare in ottica futura tra acquisti e cessioni eccellenti: non è più una, cambia tutto improvvisamente Passo dopo passo l’ha raggiunto nuovamente la vetta della… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Blindare i big per venderne meglio uno o due: la doppia strategia dell'Inter su #Lautaro e #Barella - amThomas_David : RT @cmdotcom: Il Coni ferma #Eriksen, sarà addio all'#Inter: due piste per il futuro - cmdotcom : Il Coni ferma #Eriksen, sarà addio all'#Inter: due piste per il futuro - sportli26181512 : Il Coni ferma Eriksen, sarà addio all'Inter: due piste per il futuro: Dopo il brutto spavento di quest'estate Chris… - sportli26181512 : Inter attenta, un altro club vuole Bremer: Il centrocampista del Torino Bremer sta attirando l'attenzione di molti… -