Traffico Roma del 15-12-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti sono segnalati sulla carreggiata esterna della raccordo tra Ardeatina hai Tuscolana in città nelle vicinanze di Piazza della Repubblica Ci sono code per incidente in via Parigi all’altezza di via Vittorio Emanuele Orlando nel quartiere Trieste invece possibili rallentamenti in piazza Istria e corso Trieste per lavori di potatura degli alberi deviate le linee bus di zona andiamo alla Balduina attenzione lungo via Trionfale nei pressi di Piazzale delle Medaglie d’Oro dove ho un mezzo ha perso parte del carico di brecciolino in zona piazza Barberini chiusa e Molise per una manifestazione in corso nei pressi della sede del Ministero dello Sviluppo Economico deviatie su via Bissolati e via Veneto le linee bus 61 62 80 54192 e590 il termine della protesta È previsto alle 14 andiamo a Ostiense ...