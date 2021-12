Serie C, Messina: esonerato l'allenatore Capuano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Messina - Il Messina, attraverso una nota apparsa sul proprio sito web, ha reso noto "di aver sollevato Ezio Capuano dall'incarico di allenatore della prima squadra. La guida tecnica della prima ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 15 dicembre 2021)- Il, attraverso una nota apparsa sul proprio sito web, ha reso noto "di aver sollevato Eziodall'incarico didella prima squadra. La guida tecnica della prima ...

Advertising

DiMarzio : #SerieC I #Messina, ufficiale l'esonero di #Capuano. Al suo posto arriva #Raciti Dal nostro network,… - Luxgraph : Serie C, Messina: il tecnico Capuano è stato esonerato - sportli26181512 : Serie C, Messina: esonerato l'allenatore Capuano: Squadra momentaneamente affidata al tecnico della Primavera Racit… - sergioragone : RT @DiMarzio: #SerieC I Esonerato #Capuano, pronto #Novelli per la panchina. Come riparte il #Messina Dal nostro network, - MicheleTossani : RT @SkySport: Messina, esonerato Ezio Capuano: pronto il ritorno di Novelli #SkySport #Messina #Capuano -