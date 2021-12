Roma | fiamme in caserma carabinieri a Tor di Quinto

Advertising

statodelsud : Incendio a Roma, fiamme nella caserma dei carabinieri a Tor di Quinto: ferito un militare - Pino__Merola : Incendio a Roma, fiamme nella caserma dei carabinieri a Tor di Quinto: ferito un militare - ChiodiDonatella : RT @ofcs_report: #INCENDIO nella Caserma dei #Carabinieri di #TordiQuinto a #Roma. Le fiamme hanno interessato il Comando della 3^ brigata… - EmergenzaH24 : RT @ofcs_report: #INCENDIO nella Caserma dei #Carabinieri di #TordiQuinto a #Roma. Le fiamme hanno interessato il Comando della 3^ brigata… - roma_e_roma : RT @romatoday: Incendio a Tor di Quinto, fiamme nella caserma dei carabinieri: ferito un militare -

Ultime Notizie dalla rete : Roma fiamme

AGI - Incendio questa mattina all'interno della caserma 'Salvo d'Acquisto' di Tor di Quinto, a. Il rogo è visibile dalla Tangenziale. Sul posto anche i vigili del fuoco. Il vasto incendio, ......Caserma Salvo D'Acquisto.nella caserma dei carabinieri Salvo D'Acquisto in zona Tor Di Quinto a. A quanto riferito dai pompieri, l'incendio è divampato all'interno di un locale adibito a foresteria per cause al ...L'incendio, che non ha provocato feriti, ha interessato il piano alto della palazzina adibito a foresteria del nono reggimento dei carabinieri di Tor di Quinto, quello che sioccupa dell'ordine pubblic ...Un incendio è divampato nella caserma dei carabinieri Salvo d’Acquisto di Tor di Quinto a Roma. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. Un’alta colonna di fumo si leva dal rogo ed è visibile dall ...