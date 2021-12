Nel 2020 lavoratori in lieve crescita ma reddito in calo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2020, secondo i dati dell'Osservatorio Inps, il numero di lavoratori dipendenti e indipendenti è risultato pari a 25.630.000, in leggera crescita rispetto al 2019 (+0,3%). Dal 2015 il numero complessivo di lavoratori è aumentato di 569mila unità (+2,3%), mentre – a causa della pandemia – è diminuito il numero medio di settimane lavorate nell'anno: dalle 42,9 settimane del 2019 si è scesi a 40,2 nel 2020. Anche il reddito medio annuo da lavoro ha subito una diminuzione, pari al -6%. Nel 2020 gli uomini rappresentano il 56% degli occupati, con un numero medio di settimane lavorate pari a 41,3 e un reddito medio annuo di 24.702 euro. Le donne hanno lavorato in media 38,8 settimane, con un reddito medio annuo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel, secondo i dati dell'Osservatorio Inps, il numero didipendenti e indipendenti è risultato pari a 25.630.000, in leggerarispetto al 2019 (+0,3%). Dal 2015 il numero complessivo diè aumentato di 569mila unità (+2,3%), mentre – a causa della pandemia – è diminuito il numero medio di settimane lavorate nell'anno: dalle 42,9 settimane del 2019 si è scesi a 40,2 nel. Anche ilmedio annuo da lavoro ha subito una diminuzione, pari al -6%. Nelgli uomini rappresentano il 56% degli occupati, con un numero medio di settimane lavorate pari a 41,3 e unmedio annuo di 24.702 euro. Le donne hanno lavorato in media 38,8 settimane, con unmedio annuo di ...

