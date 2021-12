Migranti, Draghi: corridoi umanitari per difendere vite e diritti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "L'Italia continuerà a chiedere una gestione condivisa, solidale, umana e sicura. L'Unione europea deve dimostrarsi all altezza dei propri valori, come l'ha esortata a fare Papa Francesco di recente". ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "L'Italia continuerà a chiedere una gestione condivisa, solidale, umana e sicura. L'Unione europea deve dimostrarsi all altezza dei propri valori, come l'ha esortata a fare Papa Francesco di recente". ...

Advertising

DomaniGiornale : ?? Alla #Camera, #Draghi ha parlato di #vaccini, proroga dello #statodiemergenza, caro #bollette e gestione europea… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Alla #UE #Draghi torna a chiedere una gestione comune del flusso dei #migranti. I corridoi umanitari non puo’ farli solo… - MichelaRoi : RT @federicofubini: Zitto zitto, Draghi fa salire da 30 a 80mila i permessi di lavoro per stranieri, prima volta da 6 anni. Nel silenzio de… - FerdiGiugliano : 'Ci aspettiamo che il Consiglio Europeo si esprima in modo inequivocabile contro la strumentalizzazione dei migrant… - infoitinterno : Migranti: Draghi, serve impegno Ue su corridoi e rimpatri -