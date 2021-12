Messina | esonerato il tecnico Ezio Capuano | è ufficiale

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilsta vivendo un momento molto complicato, poiché non riesce a schiodarsi dall’ultimo posto del girone C del campionato di Serie C 2021/2022. Il club giallorosso, visti i recenti risultati, ha deciso di esonerare ilnel tentativo di risollevare le sorti della squadra. La guida tecnica è affidata momentaneamente aRaciti, allenatore della Primavera. SportFace.

E' ufficiale: Ezio Capuano non è più l'allenatore dell'Acr Messina. Avrebbe dovuto risollevare le sorti di un Messina in difficoltà in avvio ma, dopo i primi risultati rassicuranti, ha raccolto pochissimi punti, anche a causa delle assenze tra infortuni vari e positivi al Covid. Era in bilico da qualche tempo. Ora si cerca il sostituto di Eziolino Capuano, allenatore praticamente esonerato che non ha convinto l'ambiente. Per l'addio dell'ex Potenza manca solo l'ufficialità ma sarebbe praticamente definitivo. La società Messina, tramite un comunicato ufficiale, fa sapere di aver sollevato dall'incarico di tecnico della prima squadra Ezio Capuano. Temporaneamente la guida della squadra è stata affidata al tecnico della Primavera. L'Acr Messina ha esonerato anche Ezio Capuano. Capuano nelle ultime sei partite alla guida del peloritani ha raccolto pochi punti.