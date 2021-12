Inter-Barcellona, scambio in vista? Manca solo l’ok di Xavi! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Arrivano notizie dalla Spagna: secondo quanto riporta la testata giornalistica spagnola Sport, già nella sessione di calciomercato di gennaio, l’Inter potrebbe cedere Alexis Sánchez ai blaugrana di Xavi Hernández in cambio dell’olandese Luuk de Jong. Sanchez Inter Barcellona I nerazzurri, infatti, sarebbero disposti a mandare avanti questa trattativa alla quale il Siviglia, club che detiene il cartellino di de Jong, non si oppone. La scelta finale spetterebbe solo al tecnico blaugrana. Per l’attaccante cileno si tratterebbe di un ritorno al Barcellona dopo sette stagioni! Ludovica Mauro Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Arrivano notizie dalla Spagna: secondo quanto riporta la testata giornalistica spagnola Sport, già nella sessione di calciomercato di gennaio, l’potrebbe cedere Alexis Sánchez ai blaugrana di Xavi Hernández in cambio dell’olandese Luuk de Jong. SanchezI nerazzurri, infatti, sarebbero disposti a mandare avanti questa trattativa alla quale il Siviglia, club che detiene il cartellino di de Jong, non si oppone. La scelta finale spetterebbeal tecnico blaugrana. Per l’attaccante cileno si tratterebbe di un ritorno aldopo sette stagioni! Ludovica Mauro

