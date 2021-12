Hong Kong, incendio al World Trade Center: in centinaia intrappolati sul tetto del grattacielo (video) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un incendio è divampato al World Trade Center di Hong Kong, un grattacielo di 38 piani, con centro commerciale e uffici, nel trafficato distretto di Causeway Bay. Secondo quanto riferiscono le cronache locali oltre cento persone, alcuni parlato di 300, si sarebbero rifugiate sul tetto, in attesa dei soccorsi. Altre, invece, sarebbero invece bloccate ai piani inferiori dell’edificio, mentre altre ancora sono già state messe in sicurezza e alcune sono state portate in ospedale. Un incendio di livello 3 su 5 L’incendio, classificato con un livello di allerta 3 su una scala di 5, è divampato verso le 12 ora locale, le cinque del mattino in Italia. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sarebbero partite da un locale ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Unè divampato aldi, undi 38 piani, con centro commerciale e uffici, nel trafficato distretto di Causeway Bay. Secondo quanto riferiscono le cronache locali oltre cento persone, alcuni parlato di 300, si sarebbero rifugiate sul, in attesa dei soccorsi. Altre, invece, sarebbero invece bloccate ai piani inferiori dell’edificio, mentre altre ancora sono già state messe in sicurezza e alcune sono state portate in ospedale. Undi livello 3 su 5 L’, classificato con un livello di allerta 3 su una scala di 5, è divampato verso le 12 ora locale, le cinque del mattino in Italia. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sarebbero partite da un locale ...

Advertising

HuffPostItalia : Incendio al World Trade Center di Hong Kong: almeno cento persone intrappolate - ilpost : C’è stato un incendio in un grattacielo a Hong Kong: ci sono almeno 8 feriti, e oltre 100 persone sono sul tetto in… - ilpost : L’editore di Hong Kong Jimmy Lai è stato giudicato colpevole per aver partecipato a una veglia per la strage di Pia… - SecolodItalia1 : Hong Kong, incendio al World Trade Center: in centinaia intrappolati sul tetto del grattacielo (video)… - SettenewsWeb : I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato nelle scorse ore dieci persone ritenute responsabil… -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Huawei ha sviluppato tecnologie per sorvegliare persone e detenuti in Cina ... da usare per la protezione della difesa nazionale (che in Cina può voler dire tante cose: fra cui il rispetto della politica "un Paese, due sistemi" attuata con Hong Kong e la gestione del dissenso ...

H.Kong:rogo in grattacielo,100 bloccati 10.44 H. Kong:rogo in grattacielo,100 bloccati Un incendio divampato al World Trade Center di Hong Kong, che ospita un centro commerciale, ha intrappolato almeno 100 persone al 39esimo piano del grattacielo. 8 le persone portate in ospedale. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per ...

Traffico di stupefacenti tra Italia, Hong Kong e Marocco, 10 arresti Radio Lombardia Consegnati i vaccini per la campagna pediatrica Covid: rifornimenti atterrati all'aeroporto di Ancona 1' di lettura Ancona 15/12/2021 - DHL Express Italy informa che nella notte tra martedì e mercoledì sono arrivati i voli con i carichi dei vaccini anti Covid-19 destinati alla campagna di profilassi p ...

Incendio al World Trade Center di Hong Kong: in 300 intrappolati nel grattacielo Per sfuggire alle fiamme, divamapate dal seminterrato, in centinaia hanno raggiunto la parte alta dell'edificio, in attesa di evacuazione ...

... da usare per la protezione della difesa nazionale (che in Cina può voler dire tante cose: fra cui il rispetto della politica "un Paese, due sistemi" attuata cone la gestione del dissenso ...10.44 H.:rogo in grattacielo,100 bloccati Un incendio divampato al World Trade Center di, che ospita un centro commerciale, ha intrappolato almeno 100 persone al 39esimo piano del grattacielo. 8 le persone portate in ospedale. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per ...1' di lettura Ancona 15/12/2021 - DHL Express Italy informa che nella notte tra martedì e mercoledì sono arrivati i voli con i carichi dei vaccini anti Covid-19 destinati alla campagna di profilassi p ...Per sfuggire alle fiamme, divamapate dal seminterrato, in centinaia hanno raggiunto la parte alta dell'edificio, in attesa di evacuazione ...