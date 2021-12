Green Pass falsi, violati i sistemi sanitari di 6 regioni: aggiravano i sistemi informatici delle farmacie per generare i certificati (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Green Pass falsi acquistati da oltre 120 persone, che non avevano mai ricevuto alcun vaccino né eseguito alcun tampone, aggirando i presidi di sicurezza informatica dei sistemi sanitari di Campania, Lazio, Puglia, Lombardia, Calabria e Veneto, attraverso intrusioni illegali. È quanto emerge dalle indagini della Procura di Napoli, che hanno portato a perquisizioni in tutta Italia da parte della polizia postale. Le false certificazioni erano perfettamente funzionanti e impossibili da riconoscere perché ottenute sfruttando i canali di accesso messi a disposizione delle farmacie per inserire i codici dei tamponi e dei vaccini effettuati e così generare il Green Pass. La complessa struttura criminale era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021)acquistati da oltre 120 persone, che non avevano mai ricevuto alcun vaccino né eseguito alcun tampone, aggirando i presidi di sicurezza informatica deidi Campania, Lazio, Puglia, Lombardia, Calabria e Veneto, attraverso intrusioni illegali. È quanto emerge dalle indagini della Procura di Napoli, che hanno portato a perquisizioni in tutta Italia da parte della polizia postale. Le false certificazioni erano perfettamente funzionanti e impossibili da riconoscere perché ottenute sfruttando i canali di accesso messi a disposizioneper inserire i codici dei tamponi e dei vaccini effettuati e cosìil. La complessa struttura criminale era ...

