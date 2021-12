Gf Vip, Gianmaria furioso con Sophie Codegoni: c'entra Soleil (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un altro intoppo nel rapporto nato al Gf ??Vip 2021 tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. I due sembravano essersi avvicinati in questi giorni, ma l'altro ieri, dopo quanto accaduto durante la diretta dello spettacolo, l'imprenditore napoletano ha espresso il suo disagio ad alcuni coinquilini. Subito dopo la trasmissione, ha parlato con Jessica Selassie, una delle tre principesse, alla quale ha spiegato: "Ti dico la verità, ci sono rimasto veramente male, sono entrato là dentro a prendere una decisione, e sono uscito e c'erano tutti ma non c'era lei, che stava parlando". "Dopo ne parlo? No - ha continuato Gianmaria - non ho più voglia di affrontarlo. Ti avrei aspettato lì fuori, sto parlando di una tua amica, è una che ti ha distrutto fino ad oggi e continuerà a farlo fino a che ne avrà la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un altro intoppo nel rapporto nato al Gf ??Vip 2021 traAntinolfi e. I due sembravano essersi avvicinati in questi giorni, ma l'altro ieri, dopo quanto accaduto durante la diretta dello spettacolo, l'imprenditore napoletano ha espresso il suo disagio ad alcuni coinquilini. Subito dopo la trasmissione, ha parlato con Jessica Selassie, una delle tre principesse, alla quale ha spiegato: "Ti dico la verità, ci sono rimasto veramente male, sonoto là dentro a prendere una decisione, e sono uscito e c'erano tutti ma non c'era lei, che stava parlando". "Dopo ne parlo? No - ha continuato- non ho più voglia di affrontarlo. Ti avrei aspettato lì fuori, sto parlando di una tua amica, è una che ti ha distrutto fino ad oggi e continuerà a farlo fino a che ne avrà la ...

Advertising

ceci_patrizia : Manila, Valeria e Carmen parlano di Gianmaria e Sophie - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: idee chiare a me Sophie… - c53anna : RT @Eldaberi001: Questo si chiama grande fratello vip e i cornuti, perché Gianmaria ha tradito per Sophie,poi Alex ha tradito per Soleil qu… - Eldaberi001 : Questo si chiama grande fratello vip e i cornuti, perché Gianmaria ha tradito per Sophie,poi Alex ha tradito per So… - zazoomblog : Gf Vip: Gianmaria infuriato con Sophie - #Gianmaria #infuriato #Sophie - peppe844 : #GFVip, notte tesa: Gianmaria contro Sophie per Soleil, bigliettini da Alex -