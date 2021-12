Ferrieri Caputi arbitra Cagliari - Cittadella. È la prima volta di una donna con una squadra di A (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Maria Sole Ferrieri Caputi è sempre più pioniera. È infatti lei, classe 1990, la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A. La livornese è in campo per l'incontro Cagliari - Cittadella valido ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Maria Soleè sempre più pioniera. È infatti lei, classe 1990, laadre unadi Serie A. La livornese è in campo per l'incontrovalido ...

Advertising

GoalItalia : Maria Sole Ferrieri Caputi nella storia Sarà la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A ?… - CiaCecy : RT @SkySport: Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A in Cagliari-Cittadella #SkySport #CagliariCittadella #Ferrie… - HCE__ : RT @SkySport: Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A in Cagliari-Cittadella #SkySport #CagliariCittadella #Ferrie… - SkySport : Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A in Cagliari-Cittadella #SkySport… - SerieBNewsCom : Maria Sole Ferrieri Caputi, il primo arbitro donna a dirigere un club di #SerieA?? -