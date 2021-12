Droga in auto collega: capo vigili teste in aula in lacrime (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Per me è stato un periodo molto difficile, ho dovuto affrontare una sequela di articoli, lo scherno dei cittadini e molte difficoltà". Lo ha spiegato, in lacrime commuovendosi in aula, Lia Vismara, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Per me è stato un periodo molto difficile, ho dovuto affrontare una sequela di articoli, lo scherno dei cittadini e molte difficoltà". Lo ha spiegato, incommuovendosi in, Lia Vismara, ...

Advertising

salernotoday : Nascondeva in auto 50 grammi di hashish: nei guai uno spacciatore a Polla - Tp24it : Castelvetrano, fermati in auto con 500 grammi di hashish. Arrestati due giovani - itaca62 : @GioLombar @Amaccagno66Anna @GiovaQuez Ragionando come lei,non si dovrebbe curare chi in auto corre e va a sbattere… - Borderline_24 : #Gravina, in auto con droga e mazze da baseball: arrestato 20enne - CronacaOssonaTw : Ha raggiunto la sua auto e si è avviata per strada, ma essendo ancora sotto l'effetto della droga, è finita contro il semaforo. -