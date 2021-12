CorSport | Elmas recuperato per il Milan | si spera per Lobotka e Mario Rui | Fabian torna nel 2022

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport conferma più o meno quanto anticipato ieri da Sky. Contro ilLuciano Spalletti recupera certamentee puòre di riavere ancheRui. Qualche possibilità c’è anche per Zielinski, alle prese con la tracheite. “Lo staff medico ha già rimesso in piedi, che dunque è arruolabile, mentre Insigne ehanno seguito un programma personalizzato: entrambi, però, puntano San Siro”. “C’è ottimismo per i recuperi diRui, affaticato, e di, fuori con l’Empoli e Leicester dopo il notevole trauma al bicipite femorale destro collezionato con l’Atalanta. Anche Insigne va gestito con cura: con l’Empoli ha retto per 80 minuti, pur essendo reduce da dieci giorni di ...

Advertising

napolista : CorSport: #Elmas recuperato per il Milan, si spera per #Lobotka e #MarioRui, #Fabian torna nel 2022 Il macedone to… - napolista : Corsport: Ounas è la vera scoperta di Spalletti, è un giocatore che può raggiungere l’eccellenza Barbano: sentirem… - salvione : Napoli, Spalletti: 'Abbiamo vinto nelle difficoltà. Elmas sa fare tutto' - CorSport : #Napoli, #Spalletti: 'Abbiamo vinto nelle difficoltà. #Elmas sa fare tutto' ?? - salvione : Napoli, Elmas: 'Abbiamo dimostrato di essere una squadra vera' -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Elmas

IlNapolista

... esultanza gol Adam Ounas Il lavoro di Spalletti che ha ha trasformato giocatori come, Ounas e Petagna.... esultanza gol EljifA sostituire Lorenzo Insigne, contro l'Atalanta, dovrebbe essere. Lo scrive il Corriere dello Sport, che dà il macedone in vantaggio su Ounas nell'attacco del Napoli ...Giusto annullare l'1-0. Mertens-Luperto: no rigore' scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Moviola Napoli-Empoli, CorSport: 'Giusto annullare l'1-0. Mertens-Luperto: no rigore'. vedi letture.L'Inter va più forte" scrive il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi esaltando la vittoria dell'Inter, nuova capolista della Serie A. Netto successo per 4-0 degli ...