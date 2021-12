Auto: Bonometti, 'si rischia 1 mln di licenziamenti, Landini scioperi per i lavoratori, non per il nulla' (2) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) (Adnkronos) - L'ex presidente di Confindustria Lombardia chiede al governo di spiegare ''come intende affrontare il processo di transizione energetica: tempi e modi. Perchè se non dice come e dove si produrrà l'energia, è inutile che dica cosa sarà l'Auto nel 2035''. Secondo l'industriale con questo scenario gli imprenditori Automotive che non vorranno soccombere andranno via dall'Italia. ''Questa e' l'occasione per accelerare la delocalizzazione. Il governo si preoccupa di come penalizzare le imprese che delocalizzano, ma con decisioni come questa è ovvio che aumenteranno sempre di più quelli che andranno all'estero. Io che sono presente in 5 continenti mi sto accorgendo che l'Italia è quella più penalizzata dal punto di vista della competitività, del fare impresa, ma siccome sono italiano e lombardo voglio continuare a fare questo lavoro anche qui. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) (Adnkronos) - L'ex presidente di Confindustria Lombardia chiede al governo di spiegare ''come intende affrontare il processo di transizione energetica: tempi e modi. Perchè se non dice come e dove si produrrà l'energia, è inutile che dica cosa sarà l'nel 2035''. Secondo l'industriale con questo scenario gli imprenditorimotive che non vorranno soccombere andranno via dall'Italia. ''Questa e' l'occasione per accelerare la delocalizzazione. Il governo si preoccupa di come penalizzare le imprese che delocalizzano, ma con decisioni come questa è ovvio che aumenteranno sempre di più quelli che andranno all'estero. Io che sono presente in 5 continenti mi sto accorgendo che l'Italia è quella più penalizzata dal punto di vista della competitività, del fare impresa, ma siccome sono italiano e lombardo voglio continuare a fare questo lavoro anche qui. ...

