Al lento logoramento politico del Governo ‘dell’indispensabile’ Draghi ora si somma l’attacco dei sindacati

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una stagione politica completamente nuova, carica di variabili e di incognite, quella che si apre in queste prossime settimane. Si può dire che salvo qualche eccezione – e in quanto tale rara – è sempre stato un po’ così fin dagli albori della Prima Repubblica, con maggioranze e governi che hanno vissuto i loro giorni, più che i loro anni, nel segno di una sostanziale instabilità e precarietà, e questo momentorientra a pieno titolo nella lista delle più tormentate per i nodi che in breve tempi, non di più di un paio di mesi, dovranno essere sciolti. In primo piano si staglia il fattore che dà il senso della complessità della situazione: l’elezione del Capo dello Stato ormai alla vigilia. Un rebus, quest’ultimo, che se ne porta dietro almeno altri due: la necessità di una nuova maggioranza con un nuovo, e anche se fosse una ...