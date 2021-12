Ajax, Onana spaventa l'Inter: «Il Barça è la mia prima opzione» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) André Onana torna a parlare del suo futuro e manda un messaggio all’Inter: “Se il Barcellona è la mia prima opzione? Ovviamente – le parole del portiere camerunese a Sport -. È casa mia ed è dove sono cresciuto. Sono in continuo contatto con il Barça. Ho un ottimo rapporto con l’ambiente da quando me ne sono andato. Accordo con l’Inter? Si parla di tante altre cose, parlano anche di Arsenal… Ma al momento non c’è nulla”. Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Andrétorna a parlare del suo futuro e manda un messaggio all’: “Se il Barcellona è la mia? Ovviamente – le parole del portiere camerunese a Sport -. È casa mia ed è dove sono cresciuto. Sono in continuo contatto con il. Ho un ottimo rapporto con l’ambiente da quando me ne sono andato. Accordo con l’? Si parla di tante altre cose, parlano anche di Arsenal… Ma al momento non c’è nulla”.

