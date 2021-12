Viminale: “Via arma e tesserino ad agenti non vaccinati”. Ecco quanti sono (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic – Via arma in dotazione e tesserino agli agenti e in generale tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine che entro la giornata di domani non risulteranno vaccinati. E’ quanto previsto dal governo, che decide così di sanzionare pesantemente anche chi è chiamato a tutelare l’ordine pubblico e al contempo ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione. Non solo, nelle circolare del ministero dell’Interno si prevedono anche sospensione dal servizio e sanzioni fino a 1.500 euro per gli stessi appartenenti alle forze dell’ordine che si sottrarranno all’obbligo vaccinale. Parliamo nello specifico della circolare “Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico” relative alle misure anti Covid adottate dall’esecutivo guidato da Mario Draghi. Leggi anche: Domani scatta l’obbligo vaccinale per prof, militari e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic – Viain dotazione eaglie in generale tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine che entro la giornata di domani non risulteranno. E’ quanto previsto dal governo, che decide così di sanzionare pesantemente anche chi è chiamato a tutelare l’ordine pubblico e al contempo ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione. Non solo, nelle circolare del ministero dell’Interno si prevedono anche sospensione dal servizio e sanzioni fino a 1.500 euro per gli stessi appartenenti alle forze dell’ordine che si sottrarranno all’obbligo vaccinale. Parliamo nello specifico della circolare “Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico” relative alle misure anti Covid adottate dall’esecutivo guidato da Mario Draghi. Leggi anche: Domani scatta l’obbligo vaccinale per prof, militari e ...

