Tim, così Kkr tende la mano a board e governo (Di martedì 14 dicembre 2021) Nessuna pirateria, niente barbari alla porta, come il nome del libro che racconta le gesta dei buy-out anni '80 che hanno reso Kkr famoso nel mondo. Il fondo americano vuole sì Tim, ma senza strappi né scippi. Attraverso un'offerta, 50 centesimi ad azione, che possa rappresentare la giusta valorizzazione del gruppo telefonico. Dopo una settimana di silenzio, contraddistinta però dalla ripresa del titolo in Borsa, oggi a 45 centesimi ad azione dunque ancora al di sotto del prezzo fissato da Kkr, anche sulle voci di un'Opa ma senza due diligence, il fondo a stelle e strisce è tornato a ribadire la sua posizione (qui l'intervista all'economista Carlo Alberto Carnevale-Maffè), cercando di rassicurare mercato e governo italiano. Missione per il momento quasi riuscita come dimostra l'assenza di strappi del titolo in Borsa, mantenutosi a valle delle dichiarazioni di Kkr in ...

