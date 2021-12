Risolto il guasto elettrico, il Campanone torna a suonare i cento rintocchi (Di martedì 14 dicembre 2021) Bergamo. Ritorneranno a suonare alle 22 di questa sera, martedì 14, salvo ulteriori imprevisti, i tradizionali 100 rintocchi del Campanone. Un problema elettrico con la calamita che aziona il sistema del martello che segna le ore aveva nei giorni scorsi causato il silenzio della storica campana della Torre Civica di Piazza Vecchia e costretto il Comune di Bergamo a intervenire per individuare le ragioni del guasto. Gli elettricisti municipali hanno individuato la ragione delle difficoltà di funzionamento dell’impianto elettrico della Torre: semplicemente andrà cambiato un pezzo guasto di uno dei quattro motori che muovono le campane, più precisamente il motore che consente di scandire le ore della giornata. I tecnici del Comune hanno quindi escluso il motore ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 dicembre 2021) Bergamo. Ritorneranno aalle 22 di questa sera, martedì 14, salvo ulteriori imprevisti, i tradizionali 100del. Un problemacon la calamita che aziona il sistema del martello che segna le ore aveva nei giorni scorsi causato il silenzio della storica campana della Torre Civica di Piazza Vecchia e costretto il Comune di Bergamo a intervenire per individuare le ragioni del. Gli elettricisti municipali hanno individuato la ragione delle difficoltà di funzionamento dell’impiantodella Torre: semplicemente andrà cambiato un pezzodi uno dei quattro motori che muovono le campane, più precisamente il motore che consente di scandire le ore della giornata. I tecnici del Comune hanno quindi escluso il motore ...

