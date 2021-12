Recuperate le 9 vittime di Ravanusa Il sindaco | Ora la verità

(Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - È il pomeriggio inoltrato di martedì 14 dicembre, intorno alle 17.45, quando i vigili del fuoco trovano l'ultimo disperso, Giuseppe Carmina, 33 anni, figlio del 59enne Calogero, individuato meno di un'ora prima. Così diventano 9 leestratte dalle macerie, drammatico bilancio definitivo della tragedia di. E c'è chi aggiunge il piccolo Samuele che sarebbe dovuto nascere questo mercoledì, figlio di Selene e Giuseppe, anche loro morti nell'inferno di gas, fiamme e cemento. Il: "Ora la" IlCarmelo D'Angelo, con in testa l'elmetto protettivo, è stato presente per tutto il tempo alle operazioni e tocca a lui interpretare il sentimento della sua comunita': "Abbiamo sperato fino all'ultimo di trovare persone vive. Purtroppo e' finita nel modo piu' tragico. La ...

così in realtà le vittime non sono 9, ma 10', dice ad AGI il sindaco di Campobello di Licata, Giovanni Picone. 'Oggi si peraltro è laureato il fratello di Selene con 110 e lode in Lingue, anche se ...