Quanto è difficile scoprire l'autore di un attacco in rete (Di martedì 14 dicembre 2021) La notizia non suscita stupore, perché il comunicato stampa di una grande azienda che annuncia di essere stata vittima di un attacco informatico equivale più o meno al furto di un ladro d'appartamenti. Tuttavia ha suscitato il mio interesse per una ragione particolare. Partiamo dai fatti. Lo scorso 10 dicembre sul sito della Volvo Car Corporation è apparso un comunicato stampa in cui si dichiarava che l'azienda era stata vittima di un accesso abusivo ai suoi sistemi. Sulla base delle successive investigazioni era emerso che gli aggressori avevano sottratto un'imprecisata quantità di dati relativi alle attività di ricerca e sviluppo della casa automobilistica. Il furto non avrebbe, però, compromesso i dati dei clienti Volvo e quelli relativi alle autovetture in circolazione. Ora, quando si parla di esfiltrazione di dati inerenti proprietà intellettuali di solito gli ...

