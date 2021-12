Nuoto: festival acquatico di Abu Dhabi al via domani con la staffetta 4x1,5 km (Di martedì 14 dicembre 2021) Abu Dhabi, 14 dic. - (Adnkronos) - La staffetta 4x1.5 km in acque libere, valida per le finali delle World Series, in programma mercoledì alle 12 (- 3 ore in Italia) apre il festival acquatico di Abu Dhabi. Per l'Italia ci saranno Martina De Memme, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri che inizia il suo tour de force negli Emirati Arabi; ad eccezione di De Memme (assente Rachele Bruni) è la stessa formazione che ha vinto l'oro europeo a Budapest lo scorso maggio. Giovedì si disputeranno le due dieci chilometri; giorno in cui scatteranno anche i XV mondiali in vasca corta (16-21 dicembre). Le qualificazioni mondiali dei tuffi dalle grandi Altezze (19-20 dicembre) e un'esibizione di tuffi mista di atleti e atlete da tre metri e dalla piattaforma (19-20 dicembre) sono previste ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Abu, 14 dic. - (Adnkronos) - La4x1.5 km in acque libere, valida per le finali delle World Series, in programma mercoledì alle 12 (- 3 ore in Italia) apre ildi Abu. Per l'Italia ci saranno Martina De Memme, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri che inizia il suo tour de force negli Emirati Arabi; ad eccezione di De Memme (assente Rachele Bruni) è la stessa formazione che ha vinto l'oro europeo a Budapest lo scorso maggio. Giovedì si disputeranno le due dieci chilometri; giorno in cui scatteranno anche i XV mondiali in vasca corta (16-21 dicembre). Le qualificazioni mondiali dei tuffi dalle grandi Altezze (19-20 dicembre) e un'esibizione di tuffi mista di atleti e atlete da tre metri e dalla piattaforma (19-20 dicembre) sono previste ...

Advertising

corsia4it : Non solo #nuoto ad Abu Dhabi ???? la capitale degli EAU ospita il FINA Aquatics Festival: finali World Series Maratho… - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #nuoto Abu Dhabi 2021, al via il 15 dicembre il FINA Aquatics Festival: L'articolo Abu Dhabi 20… - SilvestriP : Svezia, lo spettacolo del club di nuoto sincronizzato Neptun. L'esibizione in una piscina di Stoccolma per il festi… -