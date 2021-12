Niente soldi in più contro il caro bollette. Più poveri ma a rate (Di martedì 14 dicembre 2021) Non ci saranno nuovi fondi per contrastare l’aumento delle bollette nel 2022. Il Consiglio dei Ministri ha di fatto sconfessato le parole rilasciate dal Ministro della Transizione Ecologica, Cingolani prima della riunione dell'esecutivo con cui annunciava nuovi fondi da aggiungere ai già previsti 3,8mld. Invece nulla Il ministro dell’economia, Daniele Franco, nel corso del Consiglio dei ministri di oggi ha solo spiegato come verranno reperiti ed utilizzati i 3,8 miliardi già previsti per calmierare i rincari di elettricità e gas. Di questi 1,8 saranno destinati all’annullamento degli oneri generali di sistema per le utenze fino a 16kwh. Sempre per le bollette dell’energia, 900 milioni serviranno invece per annullare gli aumenti a tutti quegli italiani che hanno un Isee fino a 8.000 euro. Per le imprese in difficoltà davanti a bollette ... Leggi su panorama (Di martedì 14 dicembre 2021) Non ci saranno nuovi fondi per contrastare l’aumento dellenel 2022. Il Consiglio dei Ministri ha di fatto sconfessato le parole rilasciate dal Ministro della Transizione Ecologica, Cingolani prima della riunione dell'esecutivo con cui annunciava nuovi fondi da aggiungere ai già previsti 3,8mld. Invece nulla Il ministro dell’economia, Daniele Franco, nel corso del Consiglio dei ministri di oggi ha solo spiegato come verranno reperiti ed utilizzati i 3,8 miliardi già previsti per calmierare i rincari di elettricità e gas. Di questi 1,8 saranno destinati all’annullamento degli oneri generali di sistema per le utenze fino a 16kwh. Sempre per ledell’energia, 900 milioni serviranno invece per annullare gli aumenti a tutti quegli italiani che hanno un Isee fino a 8.000 euro. Per le imprese in difficoltà davanti a...

