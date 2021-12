Morta operatrice sanitaria No Vax, diceva: "Mi auguro di prendere il Covid invece che strisciare" (Di martedì 14 dicembre 2021) “Io questo virus, a questo punto, mi auguro di prenderlo, piuttosto che morire strisciando meglio morire in piedi”. Parlava così in un video pubblicato su Facebook Anna Caruso, 64enne operatrice sociosanitaria del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Alessandria, che era stata sospesa dal lavoro perché aveva rifiutato il vaccino. La donna è Morta sabato mattina, uccisa dal Covid. Nel video risalente a solo un mese e mezzo fa la donna, residente ad Acqui Terme, proseguiva: “Questo virus lo voglio prendere perché così si potrà dire ok, sono negazionista, sono complottista, ma sono passata attraverso tutto quello che c’era da passare. Io vedo gente, ci vediamo, ci baciamo, stiamo insieme e non ci siamo mai presi niente se non la giusta influenza”. Sostenitrice del movimento No Green ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) “Io questo virus, a questo punto, midi prenderlo, piuttosto che morire strisciando meglio morire in piedi”. Parlava così in un video pubblicato su Facebook Anna Caruso, 64ennesociodel reparto di Cardiologia dell’ospedale di Alessandria, che era stata sospesa dal lavoro perché aveva rifiutato il vaccino. La donna èsabato mattina, uccisa dal. Nel video risalente a solo un mese e mezzo fa la donna, residente ad Acqui Terme, proseguiva: “Questo virus lo voglioperché così si potrà dire ok, sono negazionista, sono complottista, ma sono passata attraverso tutto quello che c’era da passare. Io vedo gente, ci vediamo, ci baciamo, stiamo insieme e non ci siamo mai presi niente se non la giusta influenza”. Sostenitrice del movimento No Green ...

